Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La mise au point de ce prétendant pour Isco !

Publié le 30 décembre 2020 à 16h00 par A.D.

Alors qu'il ne manquerait pas de prétendants, Isco serait notamment suivi de près par Arsenal. Interrogé sur son présumé intérêt pour le milieu offensif du Real Madrid, Mikel Arteta a préféré botter en touche.

En grande difficulté au Real Madrid, Isco se poserait des questions sur son avenir et envisagerait un départ dès le mois de janvier pour retrouver du temps de jeu. Alors qu'il aurait plusieurs pistes pour rebondir, et notamment Arsenal, l'Inter, le Milan AC, la Juventus et le FC Séville, Isco ne devrait pas quitter le Real Madrid au mercato hivernal. En effet, à en croire les dernières indiscrétions d' AS , Zinedine Zidane devrait bloquer le départ de son milieu offensif, et ce, pour la simple et bonne raison qu'il ne voudrait laisser filer aucun joueur en cours de saison. Une situation qui n'arrange pas les affaires de Mikel Arteta, entre autres.

«Nous ne pouvons pas parler de joueurs individuels»