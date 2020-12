Foot - Mercato

Mercato : Un club espagnol recale Jesé !

Publié le 30 décembre 2020 à 10h50 par La rédaction

Libre de s’engager où il le souhaite depuis la résiliation de son contrat au PSG, Jesé Rodriguez chercherait un point de chute en Espagne. Cela ne devrait pas être Getafe, pourtant à la recherche d’un renfort offensif.