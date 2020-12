Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette pépite donne de gros regrets à l’OM !

Publié le 31 décembre 2020 à 22h00 par T.M.

Annoncé comme l’un des grands talents du centre de formation de l’OM, Isaac Lihadji a signé pro avec le LOSC durant l’été. Et sur la Canebière, on s’en mord les doigts…

Souvent, il est reproché à l’OM de ne pas faire exploser des talents de son centre de formation. Alors que Maxime Lopez et Boubacar Kamara ont été les exceptions dernièrement, la tendance pourrait s’inverser. En effet, du côté de la Canebière, une génération prometteuse pointe le bout de son nez. Cet été, l’OM s’est ainsi empressé de faire signer pro plusieurs de ses pépites. Une entreprise qui n’a toutefois pas fonctionné avec tous ces talents. En effet, Niels Nkounkou et Isaac Lihadji ont refusé de continuer à l’OM, préférant aller à Everton et au LOSC. Et en ce qui concerne le nouveau protégé de Christophe Galtier, ce départ a laissé des regrets.

Un départ qui fait débat