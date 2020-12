Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dybala, Icardi... Une occasion en or pour Leonardo ?

Publié le 31 décembre 2020 à 23h00 par A.C.

Mauro Icardi pourrait bien quitter le Paris Saint-Germain au cours des prochains mois.

L’année 2020 de Mauro Icardi a été catastrophique. Après des débuts tonitruants avec le Paris Saint-Germain, l’attaquant a tout simplement disparu de la circulation. La faute à des blessures, mais également à cause des tensions entre Thomas Tuchel et Leonardo. En effet, nous vous avons révélé sur le10sport.com que le désormais ancien entraineur du PSG ne voulait pas d’Icardi, mais poussait plutôt pour Pierre-Emerick Aubameyang. Finalement, ce dernier a prolongé à Arsenal et le PSG a tout récemment officialisé le départ de Tuchel.

Un échange entre Icardi et Dybala pourrait tenter le PSG