Mercato - PSG : Une menace colossale pour l'avenir de Mauro Icardi ?

Publié le 28 décembre 2020 à 13h45 par A.D.

La Juventus aurait coché le nom de Mauro Icardi depuis plusieurs mois. Malgré le transfert définitif du buteur argentin au PSG, La Vieille Dame aurait toujours l'intention de se l'offrir. Selon la presse italienne, les Bianconeri, et Fabio Paratici en particulier, espéreraient attirer Mauro Icardi vers Turin lors du prochain mercato estival.

En difficulté à l'Inter lors de l'exercice 2018-2019, Mauro Icardi a été prêté au PSG la saison dernière. Alors qu'une option d'achat à hauteur de 70M€ aurait été négociée entre les Nerazzurri et les Parisiens, le buteur argentin a été transféré définitivement dans le club de la capitale l'été dernier. Et grâce à la crise provoquée par le coronavirus, le PSG est parvenu à obtenir une réduction d'environ 20M€ pour cette opération. Consciente des problèmes de Mauro Icardi à Milan, la Juventus aurait souhaité perturber les plans de Leonardo, mais elle ne serait pas parvenue à s'entendre avec son grand rival de Serie A. Malgré tout, La Vieille Dame n'aurait pas perdu l'espoir de s'octroyer Mauro Icardi et prévoirait de passer à l'action cet été.

La Juve voudrait s'attaquer à Mauro Icardi cet été