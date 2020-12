Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande annonce de Gerard Piqué sur son avenir !

Publié le 28 décembre 2020 à 12h00 par Th.B.

Récompensé par les Globe Soccer Awards pour la meilleure carrière sportive ce dimanche, Gerard Piqué en a profité pour annoncer la couleur pour son avenir au FC Barcelone et dans le monde du football.

Le 20 octobre dernier, au même titre que Frenkie de Jong, que Marc-André Ter Stegen et que Clément Lenglet entre autres, Gerard Piqué prolongeait son contrat au FC Barcelone. Désormais, le défenseur du Barça est lié au club blaugrana jusqu’en juin 2024, moment où il sera âgé de 37 ans. Pour son après-carrière, Gerard Piqué se dit prêt à franchir le cap et à devenir le président du FC Barcelone comme il le faisait savoir ces dernières semaines. « Je suis très, très, très culé comme vous le savez. J'aimerais pouvoir aider de la meilleure façon que je connaisse le club de mes amours, et qui se trouve être très bien préparé à occuper la fonction de président si un jour je vois que je peux vraiment contribuer au club. Sinon, je ne me présenterai pas. C'est une chose que je déciderai à l'avenir, c'est une illusion que j'ai toujours eu, mais je ne sais pas si elle pourra être réalisée à l'avenir » . Mais pour le moment, l’heure n’est pas au raccrochage de crampons.

« J'espère pouvoir continuer à jouer encore trois ou quatre ans »