Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : De grosses conditions fixées pour l’arrivée de Dele Alli !

Publié le 2 janvier 2021 à 10h30 par T.M.

Après un échec cet été, le PSG aurait l’intention de revenir à la charge pour Dele Alli. Mais malgré la présence de Mauricio Pochettino, l’arrivée du joueur de Tottenham pourrait ne pas être si simple.

Depuis ce samedi, le marché des transferts est ouvert et au PSG, Leonardo pourrait bien saisir l’occasion pour offrir à Mauricio Pochettino, qui sera nommé entraîneur dans les prochaines heures, les joueurs qu’il veut. Et avec l’arrivée de l’ancien entraîneur de Tottenham, certains dossiers pourraient s’accélérer. Cela vaut notamment pour Dele Alli, ancien protégé de Pochettino chez les Spurs. Après s’être heurté aux exigences de Daniel Levy cet été, le PSG avait prévu de revenir à la charge pour le Britannique, qui n’entre pas dans les plans de José Mourinho. Toutefois, à en croire les informations de L’Equipe , ces retrouvailles entre Mauricio Pochettino et Dele Alli sont loin d’être une mince affaire.

Dele Alli encore loin du PSG !