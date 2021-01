Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi prêt à tenter un coup légendaire avec Haaland ?

Publié le 2 janvier 2021 à 9h30 par D.M.

Nasser Al-Khelaïfi apprécierait énormément le profil d’Erling Braut Haaland. Mais le PSG n’est pas le seul club à suivre les prestations de l’attaquant.

Révélé la saison dernière alors qu’il évoluait au RD Salzbourg, Erling Braut Haaland continue d’impressionner. Sous le maillot du Borussia Dortmund, l’attaquant norvégien enchaîne les buts et ne cesse d’attirer le regard de nombreuses équipes. Selon plusieurs médias, le PSG suivrait avec attention les prestations d’Haaland et pourrait se lancer dans ce dossier en cas de départ de Kylian Mbappé. Arrivé en 2017, l’international français hésiterait à prolonger son contrat avec le club parisien et un départ vers le Real Madrid à la fin de la saison n’est pas exclu.

Le président du PSG sous le charme d'Haaland