Mercato - PSG : Leonardo peut-il vraiment faire confiance à Wanda Nara ?

Publié le 2 janvier 2021 à 5h00 par A.C.

Wanda Nara, agent et compagne de Mauro Icardi, pourrait jouer quelques mauvais tours au PSG.

En Italie, on ne la connait que trop bien. Top-modèle, chroniqueuse télé et influenceuse, l’Argentine est surtout connue pour ses frasques avec le trio amoureux formé avec Maxi Lopez et Mauro Icardi. Mais Wanda Nara c’est également une agent de joueur de football ! Et pas n’importe lequel, puisqu’elle gère les affaires de son compagnon Icardi, au Paris Saint-Germain depuis 2019. C’est d’ailleurs dans ce rôle qu’elle a défrayé la chronique ces dernières années. Lorsque l’attaquant était à l’Inter, elle n’hésitait pas à tacler publiquement le club ainsi que les différents entraineurs et coéquipiers d’Icardi. Au PSG elle s’est montrée plus discrète, mais de l’autre côté des alpes on a souvent expliqué qu’elle manœuvrerait dans l’ombre, afin qu’Icardi ne revienne en Italie.

Wanda Nara toujours nostalgique de l’Italie ?