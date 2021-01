Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Hazard a-t-il vraiment fait oublier Cristiano Ronaldo ?

Publié le 1 janvier 2021 à 9h30 par A.C.

Arrivé en 2019, Eden Hazard vit un véritable calvaire au Real Madrid.

Son nom a été régulièrement lié au Real Madrid de son idole Zinedine Zidane au fil des années. Finalement, après avoir passé une grande partie de sa carrière en Angleterre, le Belge a quitté Chelsea pour rejoindre me club madrilène. Avec le numéro 7, il avait la lourde tâche de remplacer un Cristiano Ronaldo parti un an plus tôt à la Juventus et qui semblait cruellement manquer à un Real Madrid en crise, après trois Ligues des Champions d’affilée. Mission réussie ?

Hazard, le gros flop du Real Madrid