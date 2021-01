Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Arsenal, Juve... C'est très chaud pour Aouar !

Publié le 1 janvier 2021 à 4h00 par A.C.

Houssem Aouar, sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2023, affole l’Europe.

L’été dernier, Houssem Aouar semblait destiné à quitter l’Olympique Lyonnais. Un grand nombre de clubs se sont en effet penché sur son cas, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com. Il y a eu le Paris Saint-Germain, mais surtout la Juventus et Arsenal. Le club londonien a d’ailleurs poussé jusqu’au dernier jour du mercato estival pour l'arracher l’OL... sans succès. Depuis, Aouar est plusieurs fois revenu sur ce faux-départ, qui ne semble pas vraiment l’avoir atteint.

Le feuilleton Aouar repart de plus belle