Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va reprendre ses bonnes habitudes !

Publié le 2 janvier 2021 à 2h00 par A.M.

De retour au poste de directeur sportif du PSG en 2019, Leonardo a réactivé son réseau l'été dernier, et pourrait en faire de même dans les prochains mois.

On ne change pas ses bonnes habitudes. De retour au poste de directeur sportif du PSG en 2019, Leonardo a d'abord bouclé les dossiers initiés par son prédécesseur avant de réactiver son réseau. L'été dernier, Alessandro Florenzi et Moise Kean ont ainsi débarqué tandis que plusieurs joueurs de Serie A ont été annoncés dans le viseur du PSG à l'image d'Ismaël Bennacer, Théo Hernandez ou encore Marcelo Brozovic. Et Leonardo pourrait poursuivre sur sa lancée.

Leonardo prêt à sauter sur les opportunités en Serie A

En effet, ces dernières heures, quelques noms reviennent avec récurrence dans le viseur du PSG. Le premier d'entre eux est Christian Eriksen qui traverse une période délicate à l'Inter Milan. Et l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG pourrait même accélérer ce dossier. L'autre opportunité que souhaiterait saisir Leonardo se nomme Alejandro Gomez. Le meneur de jeu argentin est en froid avec sa direction à l'Atalanta et le PSG fait partie de ses prétendants. Là aussi la présence de son compatriote sur le banc parisien pourrait aider. A plus long terme, probablement pour l'été prochain, le nom de Paulo Dybala circule également à Paris.