Mercato - Barcelone : Nouvelles révélations sur les ambitions XXL du Barça avec Haaland !

Publié le 31 décembre 2020 à 20h30 par B.C.

Alors que la campagne présidentielle bat son plein à Barcelone, plus pré-candidats annoncent du lourd en cas de victoire le 24 janvier prochain. Le clan Emili Rousaud a notamment affiché ses ambitions avec Erling Haaland ce mercredi, mais cette déclaration n’aurait pas vraiment effrayé le Borussia Dortmund…

Suite au départ précipité de Josep Maria Bartomeu il y a quelques semaines, un nouveau président sera élu le 24 janvier prochain au FC Barcelone. Ainsi, les pré-candidats font actuellement campagne pour séduire les socios et n’hésitent pas à proposer de gros projets avec la promesse d’un recrutement XXL malgré les difficultés financières rencontrées par le club culé, sans oublier la prolongation de Lionel Messi qui apparaît comme le point d’orgue de cette campagne. Alors que certains évoquent notamment l’hypothèse d’un retour de Neymar, Josep Maria Minguella a préféré se focaliser sur Erling Haaland. L’ancien agent de Lionel Messi fait partie de l’équipe d’Emili Rousaud et deviendra vice-président du FC Barcelone en cas de victoire de ce dernier, et à en croire ses propos, l’arrivée du phénomène du Borussia Dortmund serait au programme en cas de victoire dans un mois. « Haaland est sous contrôle. Sur un plan personnel, j'ai parlé avec Raiola et j'ai exactement toutes les données si Emili Rousaud devient président. Il doit être approuvé par le directeur sportif », a assuré Minguella. Une sortie fracassante qui n’aurait toutefois pas impressionné le Borussia Dortmund.

Les promesses de campagne à Barcelone font sourire au sein du Borussia Dortmund

Face au niveau affiché par Haaland (17 buts en 14 apparitions cette saison), le Borussia Dortmund se prépare à batailler pour conserver son attaquant, sous contrat jusqu’en 2024, mais la dernière sortie de Josep Maria Minguella n’aurait pas impressionné pour autant les dirigeants allemands. Selon les informations de Sven Westerschulze, journaliste à Bild , ces déclarations auraient même fait sourire au sein du BVB. Il faut dire que même si les contacts entre le clan Rousaud et Mino Raiola étaient avérés, il n’y aurait absolument rien d’acté dans ce dossier, et tout le reste « n’est que du vent » à en croire le journaliste allemand sur Twitter .

Le Real Madrid n’a pas peur non plus