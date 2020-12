Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle sortie forte sur l'avenir de Lionel Messi !

Publié le 30 décembre 2020 à 21h00 par H.G.

Alors que Lionel Messi s’est exprimé sur sa situation au FC Barcelone dans un entretien à la télévision espagnole dimanche dernier, Joan Laporta a réagi à cette interview de l’international argentin.

À six mois de la fin de son contrat au FC Barcelone, l’avenir de Lionel Messi est plus que jamais incertain. En effet, l’international argentin sera très bientôt libre de négocier avec le club de son choix en vue d’une arrivée l’été prochain. Toutefois, le Barça peut être rassuré sur un point : La Pulga ne s’occupera de la question de son futur qu’au terme de la saison et ne négociera avec personne cet hiver. C’est du moins ce qu’il a affirmé au cours d’un entretien accordé à la Sexta diffusé dimanche dernier, au cours duquel il a fait un point global sur sa situation au FC Barcelone.

« Il ouvre la porte au nouveau président pour lui proposer un projet compétitif »