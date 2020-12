Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino rebat les cartes pour Eriksen !

Publié le 31 décembre 2020 à 19h30 par A.C.

Ancien joueur de Mauricio Pochettino à Tottenham sur le départ à l’Inter, Christian Eriksen fait partie des gros noms liés au Paris Saint-Germain en ce mercato hivernal.

Déjà avant l’arrivée annoncée de Mauricio Pochettino, que nous vous avons dévoilé sur le10sport.com, Christian Eriksen était un joueur régulièrement lié au Paris Saint-Germain. La presse italienne an effet assuré plusieurs fois que Leonardo avait tenté de l’attirer au PSG cet été, tout comme Marcelo Brozovic, son coéquipier de l’Inter. Désormais, un départ d’Eriksen semble inévitable cet hiver et le PSG fait une nouvelle fois partie des favoris pour rafler la mise. La Gazzetta dello Sport explique en effet que Pochettino souhaiterait retrouver son ancien joueur au PSG et un échange avec Leandro Paredes pourrait ainsi être bouclé, avec l’Inter. Mais ces derniers jours des nouvelles informations sont venues éclaircir ce dossier...

Eriksen, pas vraiment au programme cet hiver

Pas plus tard que ce mercredi, Tuttosport annonçait en effet que Mauricio Pochettino n’aurait jamais réclamé Christian Eriksen à Leonardo. D’ailleurs, le quotidien explique également que le directeur sportif du Paris Saint-Germain ne serait pas un énorme fan du Danois. En ce mercato estival, il serait à la recherche de profils différents et il ne voudrait alourdir un secteur offensif du PSG déjà bien fourni. Cela confirme ce que nous vous avons révélé sur le10sport.com le 26 décembre prochain, puisque Pochettino souhaiterait voir arriver au PSG un autre de ses anciens jours, qui n’est autre que Dele Alli.

L’Angleterre plutôt que le PSG finalement ?