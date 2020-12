Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel va frapper très fort cet hiver !

Publié le 31 décembre 2020 à 18h30 par Arthur Montagne

A quelques heures de l'ouverture du mercato d'hiver, Claude Puel semble bien décidé à ne pas perdre de temps pour se renforcer. Plusieurs pistes sont déjà actives, et l'ASSE devrait rapidement enregistrer ses premiers renforts. Le début du mois de janvier s'annonce bouillant dans le Forez.

Le mercato estival aura livré son lot de frustrations à Claude Puel. D'abord bien décidé à conserver Wesley Fofana, le manager de l'ASSE n'a rien pu faire face à l'offre de 40M€ de Leicester. Mais surtout, alors que les Verts ont réussi quelques jolis coups à l'image des arrivées d'Adil Aouchiche et d'Yvan Neyou, la fin du mercato estival a été très décevante. Le club du Forez a effectivement vu capoter les prêts de William Saliba et M'Baye Niang alors que tout semblait bouclé. Par conséquent, durant le mois de janvier, Claude Puel cherchera à recruter un défenseur central ainsi qu'un avant-centre afin de permettre à l'ASSE de redresser la barre après une première partie de saison bien poussive. Et visiblement, les Stéphanois ont décidé de ne pas perdre de temps malgré les problèmes financiers qui frappent le club.

Ca brûle pour Mostafa Mohamed et Edgar Ié

En effet, après avoir exploré différentes pistes dans le secteur offensif, à l'image de celle menant à Islam Slimani, l'ASSE semble avoir fait de Mostafa Mohamed sa grande priorité. L'attaquant du Zamalek est même parti au clash pour forcer son départ et rejoindre Saint-Etienne. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Jean-Luc Buisine, directeur de la cellule de recrutement des Verts, s'est d'ailleurs rendu en Égypte afin de négocier son transfert. Et selon les informations du journaliste Egyptien Khaled Al-Ghandour, Zamalek, d'abord réticent à l'idée de se séparer de son meilleur attaquant cet hiver, aurait finalement céder face à l'insistance de Mostafa Mohamed qui semble plus proche que jamais de rejoindre l'ASSE. Claude Puel semble donc tenir son avant-centre, et s'attaque au dossier du défenseur central. Si William Saliba a longtemps été la priorité, le défenseur d'Arsenal aurait d'autres idées en tête. Bien décidé à ne pas perdre de temps, le club du Forez a donc activé une autre piste qui mène a une vieille connaissance de la Ligue 1 : Edgar Ié. Passé par le LOSC et le FC Nantes, le défenseur portugais évolue actuellement à Trabzonspor et alors que l'ASSE aurait transmis deux premières offres estimées respectivement à 1 et 1,5M€, le quotidien turc Milliyet assure que les Verts vont revoir le montant de leur offre à la hausse avec une troisième proposition avoisinant les 2M€. Des émissaires stéphanois seront d'ailleurs dans les tribunes du match de Trabzonspor contre Fatih Karagümrük le 3 janvier afin de superviser Edgard Ié, après l'avoir déjà vu à l'œuvre contre Sivasspor.

Puel réserve d'autres surprises