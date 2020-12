Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces grosses révélations sur les prolongations de Neymar et Mbappé !

Publié le 31 décembre 2020 à 12h30 par T.M.

Au PSG, la priorité est actuellement de prolonger les stars que sont notamment Neymar et Kylian Mbappé. Depuis plusieurs mois désormais, Leonardo discute et s’active en coulisse pour cela. Touche-t-il désormais au but ?

En attendant la nomination officielle de Mauricio Pochettino, Leonardo prépare également le mercato hivernal du PSG. A l’approche de l’ouverture du marché des transferts, il est notamment question des arrivées de Christian Eriksen et Dele Alli. Toutefois, en janvier, il ne faudra pas s’attendre à des folies de la part du PSG. En effet, les champions de France ont d’autres priorités. « La priorité, ce sont les stars qui sont déjà là. Cet hiver, il n’y aura pas de négociations avec Manchester United pour Pogba », a lâché Fabrizio Romano pour CBS . La priorité de Leonardo est donc en interne et notamment les prolongations de différents cadres à l’instar de Juan Bernat, Angel Di Maria, mais surtout Neymar et Kylian Mbappé. Alors que le Brésilien et le Français sont encore sous contrat jusqu’en 2022, un nouveau contrat est primordial pour éviter de se retrouver dans une position délicate pour leur avenir et éviter à cette occasion toute menace d’un départ, que ce soit au FC Barcelone pour Neymar ou au Real Madrid pour Mbappé.

Leonardo touche au but pour Neymar…

Au PSG depuis 2017, Neymar et Kylian Mbappé vont-ils continuer dans la capitale ? Les rumeurs sont nombreuses concernant les deux Parisiens. Toutefois, dernièrement, Nasser Al-Khelaïfi avait affiché un certain optimisme, lâchant : « On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian, les discussions resteront confidentielles mais je suis très confiant. Les deux veulent rester avec nous ». Le président dit-il vrai ? Pour ce qui est du Brésilien, cela semble être bel et bien le cas. Malgré les nombreuses sorties à propos d’un retour au FC Barcelone en fonction du futur président qui sera élu, Neymar pourrait bien continuer l’aventure à Paris, où il est désormais pleinement épanoui. En effet, pour CBS , Fabrizio Romano a révélé qu’au PSG, il existait un certain optimisme face aux discussions pour la prolongation de l’international auriverde.

… mais pas encore pour Mbappé !

Quid de Kylian Mbappé ? Le cas de l’international français fait énormément parler. En effet, l’été prochain, le Real Madrid semble avoir prévu de lancer un assaut colossal pour chiper le prodige tricolore au 21 ans. Une menace que Leonardo souhaite donc dissiper en prolongeant Mbappé. Toutefois, au sujet du nouveau contrat du champion du monde, Fabrizio Romano a précisé que le chemin était encore long avant de parvenir à un accord. Si Neymar semble donc parti pour continuer avec le PSG, cela serait loin d’être le cas pour Kylian Mbappé, dont l’avenir pourrait bien s’écrire loin du Parc des Princes. A suivre…