PSG - Polémique : Covid, fête… La justice intervient dans l’affaire Neymar !

Publié le 31 décembre 2020 à 9h30 par B.C.

Malgré l’épidémie du Covid-19 qui sévit dans le monde entier, Neymar aurait décidé de fêter le passage à la nouvelle année avec plus d’une centaine de convives au Brésil. Une soirée qui ne passe pas, et qui oblige la justice auriverde à intervenir…

En l’espace de quelques mois, le Covid-19 est devenu l’une des principales causes de mortalité à travers le monde, et le Brésil est particulièrement touché par l’épidémie. Alors que le virus a fait plus de 190 000 morts dans le pays, c’est dans ce contexte que Neymar se retrouve aujourd’hui impliqué dans une nouvelle polémique. O Globo a affirmé il y peu que la star du PSG avait décidé d’organiser une grande fête répartie sur plusieurs jours pour le passage à la nouvelle année, réunissant au total 500 personnes. Finalement, la société responsable de l’événement a indiqué qu’il n’y aurait finalement « que » 150 convives, avant que l’avocat de Neymar démente l’implication du joueur dans cette fête : « Il n’y a aucun rapport avec Neymar. Il est avec sa famille, avec son fils et son physiothérapeute ». Un démenti qui n’a pas permis d’éteindre la polémique.

La justice brésilienne ouvre une enquête dans l’affaire Neymar