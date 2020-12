Foot - PSG

PSG : Le Top 5 des plus grands Brésiliens du PSG !

Publié le 25 décembre 2020 à 9h30 par A.M.

Entre le Brésil et le PSG, c'est une longue histoire d'amour. Le 10 Sport vous propose la liste des cinq meilleurs brésiliens ayant évolué à Paris.

Au Paris Saint-Germain, 32 Brésiliens se sont succédés. Il existe ainsi une vraie tradition entre le PSG et les Auriverde . Une tradition qui se poursuit puisque cet été, un nouveau Brésilien a débarqué, à savoir Rafinha. Mais d'illustres compatriotes de l'ancien Barcelonais sont passés avant lui. A commencer par Neymar, arrivé en 2017 à Paris. Après des débuts poussifs marqués par des blessures, l'ancien numéro 10 du Barça a réussi à emmener le PSG en finale de la Ligue des Champions cette saison et entre dans le Top 5 des meilleurs brésiliens de l'histoire du club de la capitale.

Entre génies et patrons