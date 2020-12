Foot - PSG

PSG - Malaise : Covid, polémique... Neymar se fait fracasser en interne pour sa fête géante !

Publié le 28 décembre 2020 à 16h30 par Arthur Montagne

De retour au Brésil pour les fêtes de fin d'année, Neymar n'a pas perdu de temps pour susciter la polémique avec l'organisation d'une fête géante en pleine crise sanitaire. L'événement ne passe pas inaperçu et face aux critiques, l'organisateur tente de désamorcer la bombe. Mais au PSG, on commence à s'agacer des polémiques entourant Neymar.

Décidemment, Neymar a dû mal à passer inaperçu. Alors qu'il a profité de la trêve hivernale en Ligue 1 pour retourner au Brésil où il passe les fêtes de fin d'année, le numéro 10 du PSG est déjà au cœur d'une énorme polémique. Samedi soir, O Globo révélait effectivement que Neymar avait décidé d'organiser un événement grandiose. La star brésilienne aurait lancé des invitations à 500 personnes pour une énorme fête qui aurait débuté vendredi soir et qui doit durer 5 jours. Et bien évidemment, dans un pays très sévèrement touché par la pandémie du coronavirus, un tel événement suscite l'indignation. Il faut dire que depuis le début de la crise, 200 000 brésiliens sont décédés du Covid-19 tandis que 7 millions ont été infectés, ce qui fait du Brésil l'une des terres les plus impactées par la pandémie. Et bien qu'aucune loi brésilienne ne s'oppose à l'organisation d'un tel évènement, compte tenu du contexte, la polémique grandit.

L'organisateur de la fête de Neymar se défend

Ainsi, face à l'ampleur des critiques de l'indignation suscitées par cette fête, l'agence Fábrica, qui organise cet évènement, s'est fendue d'un communiqué sur Instagram pour mettre les choses au clair. « L'agence Fábrica précise qu'elle est la créatrice et la productrice d'un événement de la Saint-Sylvestre dans la région de la Costa Verde, dans l'Etat de Rio de Janeiro, qui recevra environ 150 personnes . » Un chiffre assez éloigné des 500 invités annoncés par les médias brésiliens, mais qui reste très important dans un contexte sanitaire toujours très grave. « L'événement est organisé dans le respect de toutes les normes sanitaires déterminées par les organismes publics », précise le communiqué au sujet des normes sanitaires, avant d'assurer qu'aucune loi n'a été enfreinte : « La société précise également que l'événement privé, avec un accès exclusif pour les invités et sans vente de billets, se déroule avec toutes les autorisations des agences compétentes nécessaires à sa réalisation . » Malgré les précisions de l'organisateur, la polémique ne désenfle pas.

«Et dire que Neymar incarne le projet du club…Il se fout des répercussions »