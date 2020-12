Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel met les choses au clair après sa sortie polémique !

Publié le 24 décembre 2020 à 8h30 par B.C.

Dans un entretien accordé à la télévision allemande relayé ce mercredi, Thomas Tuchel a pointé du doigt les difficultés de diriger le Paris Saint-Germain. Une sortie qui n’est pas passée inaperçue, alors que l’Allemand sera libre à l’issue de la saison. Interrogé après la victoire du PSG face à Strasbourg (4-0), le tacticien parisien a mis les choses au clair.

Nommé à la tête du PSG en 2018, Thomas Tuchel est notamment parvenu à hisser le club de la capitale jusqu’en finale de Ligue des champions la saison dernière, mais cela ne lui a pas suffi pour faire l’unanimité dans la capitale. Depuis son arrivée dans la capitale, Tuchel a en effet été la cible de nombreuses critiques, de quoi l’agacer comme il l’a confié dans un entretien accordé à Sport1 : « Honnêtement, lors des six premiers mois, je me suis demandé : suis-je toujours entraîneur ou suis-je un politicien du sport, un ministre des Sports ? Où est mon rôle d'entraîneur dans un tel club ' (…) Parfois, c'est très facile, parfois, c'est un grand défi, car un club comme le PSG présente de nombreuses influences qui vont bien au-delà des intérêts de l’équipe », a-t-il notamment indiqué.

« C'était une blague en allemand et ce n'est pas correct »