Mercato - OM : Une piste offensive à 15M€ activée en Ligue 1 par Longoria !

Publié le 2 janvier 2021 à 9h45 par La rédaction

Pour seconder Dario Benedetto, André Villas-Boas cherche toujours un attaquant de pointe. Et pour cela, l'OM regarderait notamment en Ligue 1 et du côté de Montpellier.

Depuis cet été, André Villas-Boas recherche un nouvel attaquant de pointe pour l'OM, afin d'avoir une autre solution que Dario Benedetto. Sur la Canebière, ce dossier a fait énormément parler par le passé et il est toujours d'actualité. En effet, durant le mercato hivernal, les Phocéens se sont renforcés offensivement avec Luis Henrique. Toutefois, le Brésilien est un ailier, pas un attaquant axial. Une erreur reconnue par Villas-Boas qui est toujours en quête d'un vrai buteur. Alors que ces dernières heures la piste Milik a pris du poids du côté de l'OM, Pablo Longoria ne manquerait pas de solutions pour résoudre ce grand problème.

Gaëtan Laborde (Montpellier) sur les tablettes de l’OM !