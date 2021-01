Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a un plan précis pour son recrutement hivernal !

Publié le 1 janvier 2021 à 19h30 par A.C.

L’Olympique de Marseille pourrait se renforcer à un ou plusieurs postes au cours de ce mercato hivernal.

L’échec e la Ligue des Champions digéré, l’Olympique de Marseille rêve désormais d’y retourner et pourquoi pas de jouer les trouble-fêtes en Ligue 1. Pour cela, il faudra toutefois renforcer l’effectif actuellement à disposition d’André Villas-Boas. L’entraineur de l’OM a publiquement réclamé des renforts à Pablo Longoria, notamment en ce qui concerne le poste de numéro 9, où seul Dario Benedetto semble pouvoir jouer. Mais l’OM ne roule pas sur l’or et la récente crise n’a forcément pas arrangé les choses. Longoria devra donc se montrer créatif ! Ces derniers jours, une nouvelle piste a d’ailleurs fait surface. Sport Italia a en effet annoncé des contacts entre l’OM et Arkadiusz Milik, en fin de contrat au Napoli et écarté de l’effectif professionnel depuis le début de la saison par le président Aurelio De Laurentiis. Une piste confirmée dans la foulée par RMC Sport , qui précise toutefois que les Napolitains refuseraient de laisser partir libre l’attaquant polonais.

Milik et l’occasion Fosu-Mensah

Arkadiusz Milik n’est pas la seule occasion qui se présente, pour l’Olympique de Marseille. Tout récemment, Sky Sports a révélé que Pablo Longoria suivrait de près Timothy Fosu-Mensah, lui aussi en fin de contrat. Peu utilisé par Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United, il aurait reçu une offre de prolongation de trois ans, mais ne semble actuellement pas vraiment emballé et attendrait de voir les autres options qui se présentent à lui. D’ailleurs, Fosu-Mensah est libre de négocier avec le club de son choix depuis ce 1er janvier et, toujours à en croire Sky Sports , l’OM serait disposé à faire un effort économique pour le recruter dès cet hiver. Attention toutefois, puisque le Hertha Berlin serait également sur le coup.

Longoria ne souhaite pas se précipite cet hiver