Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane évoque les différents dossiers brûlants du moment !

Publié le 1 janvier 2021 à 18h30 par G.d.S.S. mis à jour le 1 janvier 2021 à 18h31

Entre les joueurs arrivant en fin de contrat, ceux annoncés sur le départ ou encore les différentes pistes du mercato hivernal, le Real Madrid s’attend à des mois agités. Zinedine Zidane a fait le point sur ces différents dossiers chauds du moment au sein du club merengue.

Alors que le mercato hivernal ouvre ses portes, le Real Madrid va prochainement devoir faire des choix importants pour la suite de son projet. En effet, plusieurs éléments tels que Sergio Ramos (34 ans), Luka Modric (35 ans) et Lucas Vazquez (29 ans) arriveront au terme de leur contrat avec le club merengue en juin prochain, et peuvent donc s’engager dès aujourd’hui, s’ils le souhaitent, avec l’écurie de leur choix pour un transfert gratuit à l’été 2021. Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Zinedine Zidane a fait le point sur les différents dossiers en cours au Real Madrid.

« Régler rapidement les fins de contrat »

« Nous voulons tous régler ça rapidement, non pas que je le demande au club, nous voulons que ce problème soit résolu le plus rapidement possible. C'est dans l'intérêt de tous et pour notre propre bien que nous soyons fixés rapidement », a indiqué Zinedine Zidane, qui interpelle donc plus que jamais sa direction afin de régler les prolongations de contrat de Ramos, Modric et Vazquez.

Quel avenir pour Jovic et Marcelo ?

Par ailleurs, l’entraîneur du Real Madrid a fait le point sur les situations très délicates de Luka Jovic et de Marcelo, qui font office de doublures de luxe à la Casa Blanca depuis un certain temps : « Jovic ? C'est un joueur du Real Madrid, je vais compter sur tout le monde, une minute peut changer beaucoup de choses (…) Marcelo ? Il est et sera avec nous, je le vois bien s'entraîner, il est impliqué. Nous ne voulons pas entendre parler d'un départ, il doit d'abord travailler, comme les autres », indique Zidane.

Zidane botte en touche pour Alaba…