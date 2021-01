Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Son avenir, le mercato… Raymond Domenech annonce déjà la couleur !

Publié le 1 janvier 2021 à 16h30 par G.d.S.S.

Fraichement nommé sur le banc du FC Nantes, Raymond Domenech a été présenté en conférence de presse jeudi. Et l’ancien sélectionneur de l’équipe de France, dont le retour au premier plan a beaucoup fait réagir, a notamment fait le point sur le mercato hivernal des Canaris.

Après plus de dix ans loin des terrains suite au fiasco de l’équipe de France lors du Mondial 2010 en Afrique du Sud, Raymond Domenech reprend du service. L’ancien sélectionneur national vient d’être nommé entraîneur du FC Nantes, et à l’occasion de sa conférence de presse de présentation qui était très attendue jeudi, Domenech n’a pas caché sa joie de retrouver un poste : « Je suis heureux que Monsieur Kita m'ait donné cette fonction pour retrouver du plaisir et faire que cette équipe soit joyeuse. Je veux que le club soit heureux ainsi que les supporters pour qu'on vive un bon moment jusqu'à la fin de la saison (…) C'est un vrai coup de cœur, un vrai plaisir ce que j'ai vécu ici depuis deux jours. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est l'essence de ce que je suis, d'être coach », a notamment confié Domenech.

Un mercato hivernal agité ?

Interrogé sur le mercato hivernal qui ouvrira ses portes le 2 janvier en France, le nouvel entraîneur du FC Nantes a laissé entendre qu’il pourrait y avoir du mouvement : « Il est possible que ça bouge, mais pas à n'importe quel prix. Je veux faire un vrai bilan ici avec les forces en présence. Je pars souvent avec un a priori favorable sur les joueurs, à eux de montrer. Quand ils ont un nouveau coach, ils veulent montrer ce qu'ils savent faire. On va voir aussi au niveau du centre de formation. Ensuite, on fera un bilan. On avance avec ceux qui sont là », explique Raymond Domenech, alors que le FC Nantes pourrait prochainement laisser partir Abdoulaye Touré au Torino et que Giannelli Imbula a été mis à l’essai. Et l’ancien sélectionneur de l’équipe de France, qui a signé un contrat de seulement six mois avec les Canaris, a également fait un premier point sur sa situation personnelle.

« Envie de vivre au jour le jour »