Transferts : Il dit oui à un autre club, l'OM lui met la pression !

L'Olympique de Marseille est déjà sur le point d'annoncer la troisième recrue de son mercato hivernal, à savoir Amar Dedic si l'on se fie aux dernières tendances. Cependant, les décideurs de l'OM ne compteraient pas s'arrêter en si bon chemin et ne lâcheraient toujours pas l'affaire au sujet de Nicolo Fagioli. Toutefois, le club phocéen partirait de très loin.

Et si l'OM allait outre que la passe de trois ? Depuis le coup d'envoi du mercato hivernal, la direction marseillaise a déjà officiellement bouclé les transferts de Luiz Felipe Ramos et d'Amine Gouiri. Dans les prochaines heures, il se pourrait qu'Amar Dedic devienne à son tour un joueur de l'Olympique de Marseille. Son prêt payant d'1,5M€ avec une obligation d'achat de 10M€ si un pourcentage de match était respecté semblerait déjà convenu avec le RB Salzbourg.

Dedic attendu à l'OM, Fagioli peut-il être le suivant ?

Et maintenant ? Le rideau tombera sur la fenêtre des transferts le lundi 3 février au soir. D'ici-là, l'Olympique de Marseille serait susceptible de boucler la venue d'un quatrième renfort... Nicolo Fagioli ? Le milieu de terrain de la Juventus est tout sauf un élément indiscutable du onze de départ de Thiago Motta. A 23 ans, le joueur italien pourrait quitter ses terres afin de rejoindre l'OM.

L'OM tente le tout pour le tout avec Fagioli pourtant promis à la Fiorentina ?

Et pour cause, le journaliste Gianluca Di Marzio affirme sur son compte X que l'Olympique de Marseille reviendrait à la charge auprès de la Juventus pour un prêt sans obligation d'achat. Néanmoins, le comité directeur phocéen partirait de très loin. La Fiorentina disposerait d'ores et déjà d'un accord avec Nicolo Fagioli pour arborer la tunique de la Viola aux côtés d'un certain Moise Kean, ex-joueur du PSG. Reste à savoir ce qu'il adviendra du feuilleton Fagioli dans les prochaines heures et si l'OM aura une véritable carte à jouer...