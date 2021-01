Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé, Depay… L’hiver s’annonce chaud au Barça !

Publié le 1 janvier 2021 à 13h30 par T.M.

Plus que quelques heures avant l’ouverture du mercato hivernal. Alors que plusieurs clubs européens devraient profiter de l’occasion pour se renforcer, le FC Barcelone en aurait aussi besoin et envie. Mais cela ne s’annonce pas si simple…

Jusqu’à présent, le grande révolution au FC Barcelone ne se passe pas forcément comme prévu. Suite à la claque reçue contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, le club catalan a souhaité entrer dans un nouveau chapitre. Pour cela, Ronald Koeman a été nommé sur le banc de touche avec comme lourde mission de remettre le Barça sur le chemin du succès. Le Néerlandais n’a alors pas tardé à opérer des choix forts en se séparant de cadres à l’instar de Luis Suarez, Ivan Rakitic ou encore Arturo Vidal. Un renouvellement de l’effectif qui est aussi passé par des arrivées avec Miralem Pjanic et Sergino Dest. Problème, depuis le début de la saison, les résultats ne sont pas au rendez-vous pour le FC Barcelone, qui enchaine le bon et le moins bon. Pour le moment, Koeman n’a donc pas trouvé la solution. Le mercato hivernal arrive donc à point nommé pour enfin régler les problèmes.

Koeman veut se renforcer…

Outre Sergino Dest, Ronald Koeman avait également réclamé Memphis Depay et Eric Garcia durant l’été. Le Néerlandais était perçu comme le successeur de Luis Suarez tandis que l’Espagnol était attendu au sein de son club formateur pour rajeunir la défense centrale. Deux désirs qui n’ont toutefois pu être comblés faute d’argent. Néanmoins, pour le joueur de l’OL et celui de Manchester City, cela pourrait n’être que partie remise. En effet, Depay et Garcia sont toujours dans le radar blaugrana. Le défenseur des Citizens apparait d’ailleurs comme la grande priorité de l’hiver. Avec la blessure de Gerard Piqué et les difficultés toujours présentes de Samuel Umtiti, Eric Garcia pourrait faire un bien fou d ans le secteur défensif. En ce qui concerne Memphis Depay, son arrivée ne semble plus aussi urgente pour le moment, mais le dossier resterait actif alors qu’un vrai attaquant ferait le plus grand bien au FC Barcelone qui se repose actuellement sur… Martin Braithwaite.

… mais il faut d’abord vendre !