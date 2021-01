Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il regretter son choix avec Icardi ?

Publié le 1 janvier 2021 à 10h00 par Th.B.

N’ayant quasiment pas joué depuis le début de saison en raison de problèmes physiques, Mauro Icardi ne manque pas spécialement au PSG au vu des performances de Moise Kean prêté pour la totalité de l’exercice. De plus, cet investissement de 50M€ aurait de fortes répercussions sur la stabilité économique du PSG…

Avant même le début officiel du mercato, Leonardo parvenait à trouver un accord avec l’Inter pour le transfert définitif de Mauro Icardi pour la coquette somme de 50M€ hors bonus. Mais en raison de la crise économique engendrée par le Covid-19 ainsi que ce que ça a signifié pour le reste du mercato estival, le PSG n’ayant pu mener à bien que des prêts en grande partie, la question concernant l’utilité de l’opération Icardi peut se poser. Certes, au vu de l’âge de l’international argentin (27 ans) et de sa valeur sur le marché, cet investissement peut se justifier. Mais qu’en est-il vraiment et quelles répercussions pour la suite ?

Les problèmes sportifs, économiques et sur les marchés à venir…