Mercato - PSG : Et si le dossier Neymar était relancé à cause… de Messi ?

Publié le 31 décembre 2020 à 23h30 par Th.B.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Jordi Farré est ouvert à un retour de Neymar à deux conditions et ainsi, selon Farré, l’attaquant du PSG pourra de nouveau jouer aux côtés de Lionel Messi la saison prochaine.

Suite au succès acquis par le PSG sur la pelouse de Manchester United au début du mois de décembre en Ligue des champions, Neymar se laissait aller au micro d’ ESPN Argentine . La star du PSG, où elle est contractuellement lié jusqu’en juin 2022, et pour qui une prolongation n’avancerait pas à grands pas du côté de la direction parisienne, veut jouer avec Lionel Messi la saison prochaine et l’a ouvertement fait savoir. Alors que le contrat de l’Argentin arrivera à son terme en juin prochain, le PSG aurait une belle occasion de l’attirer au sein de la capitale. Cependant, le capitaine du FC Barcelone pourrait toujours prolonger son contrat. C’est le voeu de Jordi Farré qui a récemment expliqué en outre à la RAC1 que Neymar serait le bienvenu au FC Barcelone s’il s’excusait et retirait sa plainte envers le club culé.

« Neymar et Lionel Messi joueront ensemble au Barça la saison prochaine »