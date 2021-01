Foot - Mercato

Mercato : Un destin à la Pep Guardiola pour Laurent Blanc ?

Publié le 1 janvier 2021 à 8h30 par T.M.

Ça y est, Laurent Blanc a enfin retrouvé un club. Alors que le Cévenol est le nouvel entraîneur du club qatari d’Al Rayyan, cette nouvelle expérience va lui permettre de retrouver la lumière. Avant de rejoindre un grand club européen ?

En 2016, Laurent Blanc était remercié par le PSG, à la suite notamment d’une élimination en Ligue des Champions contre Manchester City. Depuis, c’était le calme plat pour la carrière de l’ancien sélectionneur de l’équipe de France. En effet, en 4 ans, le Cévenol a été annoncé un peu partout, sans que cela n’aboutisse à quelque chose de concret. Ces derniers mois, Blanc avait notamment été évoqué au FC Barcelone ou à Valence, mais ce sont d’autres entraîneurs qui ont été choisis. Alors que le temps commençait à se faire long et que Laurent Blanc se montrait pessimiste pour la suite de sa carrière, l’attente a pris fin. En effet, après avoir refusé le FC Nantes, le technicien de 55 ans a pris la direction du Qatar pour prendre les commandes du club d’Al Rayyan.

Le Qatar avant un grand club européen ?