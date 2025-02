Mercato : Une star débarque à l'OM, «ils m'en veulent à vie»

Arnaud De Kanel

En janvier 2017, alors que tout se passait pour le mieux avec la Juventus, Patrice Evra prenait la décision de quitter la formation turinoise pour s'engager avec l'OM. Un choix surprenant qui avait marqué le vestiaire italien à l'époque. Certains de ses anciens coéquipiers lui en « veulent à vie » d'être parti dans une période si importante pour la Vieille Dame.

Patrice Evra n'aura disputé que 21 matchs avec l'OM, club qu'il avait rejoint lors du mercato hivernal de janvier 2017 en provenance d'une Juventus qui tournait à plein régime. Mais pour des raisons personnelles, le latéral gauche tricolore avait préféré rentrer en France pour se rapprocher de sa famille. Le vestiaire turinois avait mal vécu son départ.

«Ils m’en veulent à vie d’être parti de la Juve»

« Pourquoi j’ai signé à l’OM ? J’étais à la Juventus, on était premier du championnat, on avait gagné tous nos matchs de qualification en Ligue des Champions d’ailleurs après ils ont fini en finale. Que ce soit les Chiellini ou Allegri, ils m’en veulent à vie d’être parti de la Juve », a avoué Patrice Evra au média Carré. Pour des raisons familiales, le latéral privilégiait un retour en France et lorsque l'offre de l'OM est arrivée, il n'a pu la décliner.

«J’ai dit il faut que je joue dans ce club»

« Mais après pour des problèmes personnels, je voulais me rapprocher de la famille en France. Quand il y a eu Marseille, le Vélodrome, cette demi-finale de l’Euro, ça restera inoubliable. J’ai dit il faut que je joue dans ce club », a ajouté Patrice Evra.