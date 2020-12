Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Waldemar Kita monte au créneau pour Raymond Domenech !

Publié le 31 décembre 2020 à 17h30 par T.M.

Ce mercredi, Raymond Domenech a connu un premier entraînement agité au FC Nantes. Face à cela, Waldemar Kita a pris la défense de son nouvel entraîneur.

Après avoir pensé à Laurent Blanc pour remplacer Christian Gourcuff sur le banc du FC Nantes, Waldemar Kita s’est finalement tourné vers Raymond Domenech. Depuis le fiasco de Knysna lors de la Coupe du monde 2010, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France n’avait officié sur un banc de touche. 10 ans plus tard, Domenech reprend donc du service, mais sa nomination suscite de vives réactions sur les bords de la Loire. En effet, cet incroyable choix de Kita ne passe clairement pas auprès des supporters du FC Nantes. Cela fait maintenant plusieurs jours qu’ils expriment leur colère concernant la nomination de Raymond Domenech. Et ce mercredi, l’entraîneur de 68 ans a pu bien s’en rendre compte. En effet, dirigeant sa première séance chez les Canaris, le nouvel homme fort nantais a reçu un accueil mouvementé puisque les fans avaient notamment utilisé une enceinte pour diffuser des musiques de cirque pour dénoncer le « Kita Circus ».

Kita et les joueurs derrière Domenech !

Au FC Nantes, Raymond Domenech arrive donc en terrain hostile. Malgré tout, l’entraîneur nantais peut déjà compter sur le soutien de son vestiaire. En effet, selon les dernières informations de L’Equipe , les nouveaux joueurs de Domenech verraient d’un bon oeil son arrivée, validant même déjà sa méthode, estimant qu’elle serait plus adaptée que celle de Christian Gourcuff. Raymond Domenech n’est donc pas seul et il peut également compter sur le soutien de Waldemar Kita. Suite au premier entraînement mouvementé de l’ancien sélectionneur des Bleus, le président nantais a volé à son secours. Sollicité par L’Equipe , Kita a « témoigné (sa) confiance » et son « soutien » à Raymond Domenech.

« C’est irrationnel ce qui est en train de se passer »