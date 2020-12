Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Le vestiaire opposé à l’arrivée de Domenech ? La réponse !

Publié le 30 décembre 2020 à 10h45 par La rédaction

Pour son grand retour en tant qu’entraîneur, Raymond Domenech divise. Alors que beaucoup d’observateurs s’attendent à une reprise compliquée pour l’ancien sélectionneur, son futur vestiaire serait plutôt favorable.

Après les terribles images du fiasco de Knysna, il était difficile de se dire Raymond Domenech entraînerait à nouveau. Pourtant, l’ancien sélectionneur des Bleus a retrouvé un banc, dix ans après. Après avoir limogé Christian Gourcuff, Waldemar Kita a décidé de faire appel à Raymond Domenech pour permettre au FC Nantes de redresser la barre. Un nouveau challenge à 68 ans, pour lequel bon nombre d’observateurs demeurent sceptiques, si ce n'est hostiles, doutant de la capacité du principal intéressé à prendre le vestiaire en main.

Domenech très attendu en interne