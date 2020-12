Mercato - FC Nantes : Domenech accompagné par un acteur de l'épisode Knysna ?

Foot - Mercato - FC Nantes

Fraichement nommé sur le banc du FC Nantes, Raymond Domenech ne va pas débarquer seul chez les Canaris puisque Robert Duverne, qui faisait déjà partie de son staff en équipe de France par le passé, devrait être son adjoint.

Plus de dix ans après avoir disparu des terrains suite au fiasco de Knysna avec l’équipe de France, lors de la Coupe du monde en Afrique du Sud en 2010, Raymond Domenech reprend du service. L’ancien sélectionneur national vient d’être nommé entraîneur du FC Nantes, où il s’est engagé jusqu’en juin prochain. Et les Canaris devraient également accueillir une autre vieille connaissance de l’ancien staff des Bleus…

Selon une information confirmée par le journaliste de 20 Minutes David Phelippeau, Raymond Domenech devrait être accompagné au FC Nantes de Robert Duverne, ancien préparateur physique de l’équipe de France et qui deviendrait son adjoint chez les Canaris. Duverne avait marqué le coup durant l’épisode de Knysna puisqu’il avait été proche d’en venir aux mains avec Patrice Evra après avoir appris la décision des joueurs de faire grève. C’est Waldemar Kita, le président du FC Nantes, qui aurait donné carte blanche à Domenech pour prendre l’adjoint de son choix.

Comme annoncé par @MohamedTERParis Duverne pourrait accompagner #Domenech pour ses six mois de contrat comme adjoint. C’est Kita qui a proposé à Domenech de prendre qqun. Collot et Moine restent en place et ok pour arrivée de Duverne. #FCNantes