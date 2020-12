Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : A peine arrivé, Domenech se fait déjà fracasser de toute part !

Publié le 28 décembre 2020 à 3h45 par A.M.

Tout juste nommé sur le banc du FC Nantes, Raymond Domenech est déjà vivement critiqué et ne semble pas le bienvenu chez les Canaris.

Waldemar Kita n'en finit plus de surprendre et de s'attirer les foudres des supporters du FC Nantes. Et cela ne risque pas de se calmer avec la nomination de Raymond Domenech sur le banc des Canaris. Nicolas Savinaud affiche en tout cas de gros doutes au micro de RMC : « Kita est très détesté. Domenech n'a pas une plus grosse cote. Aujourd'hui, je pense que Kita est content : on parle plus de Domenech que de lui, même si c'est lui qui est allé le chercher ». Et Dominique Séverac est encore plus dur dans ses propos.

Domenech n'est pas le bienvenu à Nantes