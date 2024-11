Mercato - Paris FC : La révélation à moins de 10M€

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus que quelques jours maintenant avant l’officialisation du rachat du Paris FC par la famille Arnault et le groupe Red Bull. Le début d’une nouvelle ère pour le club parisien et logiquement, on attend de voir les premiers transferts du PFC. A quoi s’attendre pour janvier ? Il ne devrait visiblement pas y avoir de folies.

Leader de Ligue 2, le Paris FC vise bien évidemment la montée en Ligue 1 à l’issue de la saison. Pour y arriver, le club parisien pourrait profiter du mercato hivernal pour apporter quelques retouches à son effectif. Un mois de janvier très attendu avec le rachat imminent du PFC par la famille Arnault et le groupe Red Bull. Mais voilà qu’il ne devrait pas s’attendre à des transferts XXL lors du prochain mercato.

Mercato : Une star va atterrir au Paris FC et répond à la polémique ! https://t.co/qDzC28u3vM pic.twitter.com/HZ5BwfwoZc — le10sport (@le10sport) October 30, 2024

Moins de 10M€ au mercato hivernal ?

Ce mercredi, au micro de RMC, Loïc Briley a apporté une grosse précision concernant le futur mercato du Paris FC. Ainsi, pour janvier, l’enveloppe prévue ne serait pas si importante que cela, elle qui ne devrait pas dépasser les 10M€. « On nous dit qu’il y a déjà une enveloppe qui a été établie pour le mercato d’hiver. On est à moins de deux chiffres en millions d’euros, donc en-dessous de 10. Mais c’est de l’ajustement », explique le journaliste.

« Quelques petites retouches »

Ce mercredi, en conférence de presse, Pierre Ferracci, président du Paris FC, s’est prononcé sur le mercato hivernal à venir. Il a alors expliqué : « Notre équipe est en tête de Ligue 2, on va lui faire confiance. En janvier, il y aura quelques petites retouches, comme d'habitude. Mais pas de bouleversements. Ce serait dommageable pour l'équipe et pour le club de transformer l'effectif qui a donné satisfaction. Il y a une forme de continuité depuis trois mercatos, et dans le quatrième on va être très prudents ».

Futur actionnaire majoritaire du Paris FC, Antoine Arnault a expliqué lui pour RMC concernant les futurs transferts : « On veut faire les choses étape par étape. On ne veut pas les brûler. On veut vraiment d'abord construire encore mieux cette très belle équipe de Ligue 2 qui a pour vocation de monter en Ligue 1. Je pense que la pire des choses à faire dans le sport, c'est de se fixer des objectifs inatteignables. Donc on va prendre les moments les uns après les autres. On va construire chapitre après chapitre. Le chapitre aujourd'hui, c'est la montée en Ligue 1 ».