Le Paris FC veut chiper des joueurs au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris FC peut largement revoir ses ambitions à la hausse avec son rachat par la famille Arnault, troisième fortune mondiale. Mais à l’inverse du Qatar avec le PSG, qui avait rapidement fait parler sur le mercato, l’autre club de la capitale ne prévoit pas de folie dans l’immédiat et désire miser sur la formation.

Le Paris Football Club s’apprête à vivre un changement important avec l’arrivée de la famille Arnault dans son capital. La troisième fortune mondiale va devenir actionnaire majoritaire à hauteur de 52% dans un premier temps comme l’a dévoilé ce mercredi le président du PFC Pierre Ferracci, Red Bull (11%), Alter Paris (30%) et BRI (11%) se partageant le reste. La famille Arnault disposera de 80 % du club à la fin du processus en 2027. Dans des propos accordés à RMC, l’administrateur de LVMH Antoine Arnault en a dit plus sur son projet.

Paris FC : La famille Arnault va déjà battre un énorme record https://t.co/C7ZLBjpDks pic.twitter.com/rYXx04Cj99 — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

« On va faire en sorte de créer un club avec de belles valeurs »

« On a envie de construire notre propre histoire, notre propre légende, tout en gardant l'ADN du club qui est populaire et qui le restera, je tiens à insister là-dessus, affirme le fils de Bernard Arnault, qui va racheter le PFC via la holding familiale "Agache". On n'arrive pas en se disant: ‘on va tout révolutionner, on va retourner la table et tout changer’. Pas du tout. Au contraire, on va améliorer les choses qui existent déjà. On va faire en sorte de créer un club avec de belles valeurs, une belle philosophie de jeu. »

« Leur donner envie de venir au Paris FC »

Antoine Arnault ne cache pas sa volonté de miser sur les jeunes pépites issues de la région parisienne, avec la volonté de griller la politesse au PSG dans ce domaine : « On va travailler beaucoup sur l'aspect formation. Je veux qu’on fasse quelque chose de ce fameux premier vivier de talent dans le monde (la région parisienne). Et je pense qu'on sera bien placés pour former des jeunes, leur donner envie de venir au Paris FC, pouvoir les faire jouer. Si on est un club qui est trop haut, c'est difficile de faire jouer des jeunes talents, des pépites qui sont très jeunes précisément ». C’est ici que Red Bull, impliqué dans le projet, apportera son expertise. « Red Bull a cette manière de faire grandir les jeunes et ensuite de s'en séparer, explique-t-il à RMC, en référence à ce qu’a fait le groupe à Leipzig et Salzbourg. On n'hésitera pas non plus, une fois qu'on les a fait grandir, à s'en séparer pour pouvoir recréer cette belle dynamique par en bas et remettre des jeunes dans l'équipe. À terme, l'idée c'est peut-être d'avoir 5, 6, 7, pourquoi pas 8 joueurs dans l'équipe première masculine et féminine qui sont formés au club et des jeunes Parisiens, Franciliens et Français. » Le PSG est prévenu.