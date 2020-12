Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La vente de l'OM est encore relancée !

Publié le 28 décembre 2020 à 3h30 par A.M.

Malgré les déclarations récurrentes de Jacques-Henri Eyraud et de l'entourage de Frank McCourt, l'OM sera bel et bien en vente.

Depuis de nombreuses semaines, la vente de l'Olympique de Marseille ne cesse de faire parler. Il faut dire que Mourad Boudjellal, porteur d'un projet de rachat de l'OM avec Mohamed Ajroudi, a été très présent dans les médias. Ce qui a agacé Jacques-Henri Eyraud. « Oui je crois que tout journaliste sérieux a su qu’on était dans la supercherie et l’imposture. Je n’ai pas envie de parler de cela et il (Boudjellal) ne le mérite pas. Il n’y a jamais rien eu. Ça s’appelle de la déstabilisation et ça se réglera devant les tribunaux. Pas de vente maintenant ou plus tard ? Non », confiait le président de l'OM dans les colonnes de L'Equipe . Mais selon Thibaud Vézirian, Frank McCourt souhaite bien vendre l'OM.

McCourt remet l'OM en vente