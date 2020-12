Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Arabie saoudite… Vers un nouveau coup de tonnerre pour la vente de l’OM ?

Publié le 27 décembre 2020 à 9h30 par B.C.

Alors que Frank McCourt désirerait toujours vendre l’OM dans les prochains mois selon lui, le journaliste Thibaud Vézirian indique que la piste saoudienne est à surveiller…

Cette année, l’actualité marseillaise a été marquée par les nombreuses rumeurs de rachat. Après un intérêt évoqué du côté de l’Arabie saoudite, c’est le tandem Mourad Boudjellal-Mohamed Ayachi Ajroudi qui a fait parler de lui en multipliant les sorties dans les médias visant à faire craquer Frank McCourt. Finalement, l’homme d’affaires américain est toujours à la tête de l’OM, mais une vente du club ne serait pas à écarter selon les dernières informations de Thibaud Vézirian : « J’ai fouillé et petit à petit, on est revenu vers moi pour me dire que ça faisait plusieurs semaines que Frank McCourt a indiqué qu’il fallait relancer le processus de vente malgré ce que dit Jacques-Henri Eyraud. Il aurait décidé de relancer la machine pour voir un peu comment ça pourrait se faire pour 2021 », a-t-il révélé ce samedi soir sur sa chaîne YouTube . Le journaliste a également indiqué que Didier Quillot, ancien directeur général exécutif de la LFP, cherchait de son côté des investisseurs pour racheter l’OM, et il ne faudrait pas enterrer trop vite la piste saoudienne selon lui.

« Il y a des indices qui font penser que… »