Mercato - OM : Cette nouvelle bombe sur une vente de l'OM par Frank McCourt !

Publié le 26 décembre 2020 à 22h30 par B.C.

Alors que les rumeurs autour d’une vente de l’OM ont été nombreuses en cette année 2020, le journaliste Thibaud Vézirian assure que Frank McCourt serait bel et bien décidé à céder sa place dans les prochains mois.

Ces derniers mois, Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal ont multiplié les sorties dans les médias pour afficher leur intention de racheter l’OM. Finalement, ce projet semble au point mort aujourd’hui, et l’ancien président du RCT en a conscience. « L’OM, c’est dans la tête et dans le cœur mais pas dans les tuyaux. On a essayé mais aujourd’hui force est de constater que Frank McCourt ne veut pas vendre. Mais on ne lâche pas, on attend. L’OM, ça fait rêver. Mais faut qu’il y ait vendeur », confiait au début du mois Mourad Boudjellal, qui se penche désormais sur le Hyères FC pour ses premiers pas dans le foot. Néanmoins, Frank McCourt n’aurait pas tiré un trait sur une vente de l’OM, bien au contraire.

« Frank McCourt a indiqué qu’il fallait relancer le processus de vente »