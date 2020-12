Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après le fiasco Médiapro, Didier Quillot pourrait s’attaquer au rachat de l’OM !

Publié le 26 décembre 2020 à 21h00 par B.C. mis à jour le 26 décembre 2020 à 21h03

Malgré les nombreuses rumeurs qui ont circulé cette année concernant une possible vente de l’OM, Frank McCourt est toujours propriétaire du club phocéen. Cependant, l’ancien directeur général exécutif de la LFP Didier Quillot pourrait relancer ce dossier.

Cette année, l’avenir de l’Olympique de Marseille a beaucoup fait parler. De nombreux projets ont en effet été évoqués pour le club phocéen en cas de départ de Frank McCourt. Après la piste saoudienne représentée Al-Walid Bin Talal, milliardaire saoudien, c’est le tandem Mohamed Ayachi Ajroudi-Mourad Boudjellal qui a monopolisé l’espace médiatique pour faire pression sur l’homme d’affaires américain, toujours à la tête de l’OM aujourd'hui. Néanmoins, les rumeurs restent nombreuses sur une éventuelle vente dans les prochains mois, lorsque la situation sanitaire se sera améliorée, et d’après les informations de Thibaud Vézirian, Didier Quillot pourrait jouer un rôle capital.

La vente de l’OM relancée par Didier Quillot ?