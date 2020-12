Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane prêt à s'offrir un crack de Guardiola ?

Publié le 27 décembre 2020 à 8h30 par D.M.

Le Real Madrid suivrait la situation de Phil Foden, en manque de temps de jeu à Manchester City, et pourrait tenter de se l’offrir en 2021.

Agé de 20 ans, Phil Foden est la nouvelle pépite du football anglais. Formé à Manchester City, le milieu de terrain a inscrit 5 buts cette saison, toutes compétitions confondues, dont le dernier face à Arsenal ce mardi en EFL Cup. Mais malgré son énorme talent, le joueur ne parvient pas à convaincre totalement Pep Guardiola. Face à Newcastle ce samedi, Phil Foden est une nouvelle fois resté sur le banc des remplaçants et n’est entré qu’en fin de match. Avant la rencontre, l’entraîneur de Manchester City n'a pas pourtant pas tari d'éloges à l'égard du milieu de terrain même s'il prône la patience avec lui : « Il a des compétences incroyables et bien d'autres choses. Nous serons incroyablement patients, ce n'est pas facile pour un jeune joueur de monter comme il l'a fait dans un club comme celui-ci, en jouant des matchs importants et avec l'équipe nationale. Il y aura un moment où il ralentira, c'est un processus normal pour tous les jeunes joueurs. Il suffit de rester avec eux et d'être patient. »

Le Real Madrid observerait Phil Foden depuis des mois