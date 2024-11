Mbappé victime de «harcèlement», tout est révélé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti du PSG en très mauvais termes avec la direction, Kylian Mbappé aurait même été victime de harcèlement numérique si l’on en croit les révélations de Mediapart. En direct dans l’After Foot sur RMC Sport mardi soir, Daniel Riolo en a remis une couche à ce sujet et confirme le mauvais traitement du PSG.

C’est un fait, l’histoire d’amour entre Kylian Mbappé et le PSG, qui avait démarré en 2017, s’est particulièrement mal terminée. L’attaquant français et son ancienne direction sont en conflit alors qu’il avait décidé de ne pas prolonger son contrat la saison passée pour filer libre en direction du Real Madrid, et ce clash PSG-Mbappé semble même être parti très loin.

Mbappé victime de harcèlement ?

Mediapart révélait en 2022 que le PSG avait créé sur Twitter une « armée numérique » afin de nuire à Kylian Mbappé et à son image. Un procédé qui s’apparente donc clairement à du harcèlement. Et en direct au micro de RMC Sport dans l’After Foot mardi soir, Daniel Riolo a une nouvelle fois confirmé ces informations.

« Des évènements graves »

« Je peux dire que l’année dernière, il y a des événements graves le concernant avec des choses qui se sont assimilées à du harcèlement de la part du PSG. Et ça continue avec la guerre entre les deux parties. Ça je suis ok pour le dire », a indiqué Riolo sur les coulisses du malaise entre Mbappé et le PSG. Ambiance…