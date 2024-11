L'Équipe de France se fait vanner en Argentine

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grâce à sa belle victoire décrochée face à l'Italie dimanche dernier (3-1), l'Equipe de France pouvait prétendre à un retour au sommet du classement de la FIFA à la fin de cette année 2024. Les Bleus étaient en attente du résultat de l'Argentine, opposée au Pérou dans la nuit de mardi à mercredi. Les coéquipiers de Lionel Messi ont fini par prendre le dessus pour s'imposer et valider ainsi la première place. Une nouvelle occasion pour la presse argentine de chambrer les Bleus.

Presque une semaine après le match nul décevant du Stade de France face à Israël, l'Equipe de France aurait pu connaître un destin amusant en cette fin d'année 2024. Les Bleus étaient tout proches de s'emparer de la tête du classement FIFA pour terminer l'année, une première depuis 2018. Mais les Argentins en ont décidé autrement.

L'Albiceleste triomphe

En pleine phase d'éliminatoires pour la Coupe du monde dans la zone Amérique du Sud, l'Argentine a perdu son match de la semaine dernière face au Paraguay et s'exposait à la menace tricolore. Les Argentins n'avaient pas d'autre choix que de gagner pour conserver la tête du classement FIFA la nuit dernière. Ils ont donc réussi à s'imposer face au Pérou (1-0) et devancent d'une courte tête la France et l'Espagne.

La presse argentine en rajoute

Depuis quelques années, la France et l'Argentine se livrent à une rivalité incroyable tant sur le terrain qu'en dehors. En effet, ce mercredi, la presse argentine n'a pas hésité à fêter cette victoire puisque le journal Olé a titré en une « En second, la France », une expression utilisée depuis cette fameuse finale de Coupe du monde.