Kylian Mbappé : Une sanction bientôt prononcée par Deschamps ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En l’absence de Kylian Mbappé, lors des deux derniers rassemblements de l’équipe de France, Didier Deschamps a dû confier le brassard de capitaine à de nouveaux joueurs. Un intérim qui pose aujourd’hui certaines questions compte tenu de la situation du joueur du Real Madrid. En mars prochain, au retour de Mbappé, certains réclament qu’on lui retire son statut de capitaine. Deschamps doit-il en décider ainsi ?

Pour ceux qui veulent revoir l’équipe de France en action, il va falloir attendre mars 2025. Suite à la victoire des Bleus contre l’Italie, il faudra donc être patient pour revoir les joueurs de Didier Deschamps. Et c’est d’ailleurs à cette occasion que Kylian Mbappé pourrait faire son grand retour avec l’équipe de France, lui qui était absent pour les deux derniers rassemblements. En l’absence du capitaine des Bleus, il a fallu confier le brassard à d’autres, ce sont alors Aurélien Tchouaméni, N’Golo Kanté et Ibrahima Konaté qui l’ont porté. Cela pourrait-il se répéter ? Si Kylian Mbappé a été désigné capitaine de l’équipe de France après la Coupe du monde 2022, la polémique qui enfle à son sujet fait que certains souhaitent qu’il ne porte plus le brassard.

Mbappé - Deschamps : La décision de dernière minute qui fait polémique ! https://t.co/CANT4QpW02 pic.twitter.com/GA1GhtR5aR — le10sport (@le10sport) November 19, 2024

« Lui retirer le brassard »

C’est notamment le cas de Jérôme Rothen. Au micro de RMC, l’ex-joueur du PSG a ainsi interpellé Didier Deschamps pour retirer le brassard de capitaine de l’équipe de France à Kylian Mbappé : « Vu qu’il veut de la tranquillité Kylian Mbappé car tous ses problèmes sont liés à la presse, aux supporters, mais surtout pas à sa propre personne ou son entourage, la seule solution d’amener de la tranquillité quand il reviendra en équipe de France, c’est de lui retirer le brassard. Il y aura un poids en moins, c’est un poids pour Kylian car il se force à faire des choses qui ne lui ressemblent pas. Ça l’écarte totalement de ses performances sur le terrain. Pour ramener de la tranquillité, tu as toutes les cartes en main Didier, tu lui retires le brassard. En plus, il y a des joueurs qui de plus en plus depuis l’Euro montrent qu’ils ont ce leadership ».

Qui pour avoir le brassard ?

Aura-t-on le droit à un nouveau capitaine de l’équipe de France dans les mois à venir ? Kylian Mbappé perdra-t-il son brassard ? En l’absence du joueur du Real Madrid lors des derniers matchs des Bleus, Aurélien Tchouméni, N’Golo Kanté et Ibrahima Konaté ont prouvé qu’ils pouvaient assumer ce statut, au même titre que d’autres joueurs du vestiaire de Didier Deschamps comme Mike Maignan ou Jules Koundé. Rendez-vous maintenant en mars 2025…

Alors, Deschamps doit-il retirer le brassard de capitaine à Kylian Mbappé ?