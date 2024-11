Mbappé a «un gros problème» avec ce joueur de Deschamps !

Amadou Diawara

Depuis le rassemblement du mois de septembre de l'équipe de France, des rumeurs font état d'un problème relationnel entre Kylian Mbappé et Mike Maignan. Alors que le gardien tricolore a balayé cette information sur les réseaux sociaux, Gilles Verdez a affirmé qu'il y avait bel et bien un souci entre le capitaine des Bleus et lui.

Présents au rassemblement de l'équipe de France du mois de septembre, Kylian Mbappé et Mike Maignan auraient eu une prise de bec. Le portier tricolore reprochant à son capitaine de ne pas faire assez d'efforts défensifs.

Mercato - PSG : Une folie à 250M€ est annoncée en direct ! https://t.co/3Bhypyw3Jz pic.twitter.com/v3zSVG8imi — le10sport (@le10sport) November 19, 2024

«Maignan, c’est celui qui s’oppose à Mbappé»

Alors que la relation entre Kylian Mbappé et Mike Maignan serait compliquée depuis le mois de septembre, le gardien de l'AC Milan a tenu à rétablir ses vérités. Dans une story postée sur Instagram dernièrement, Mike Maignan a affirmé que tout allait bien entre Kylian Mbappé et lui : « Toujours rétablir la fierté et la vérité. Il n'y a aucun problème entre Kylian et moi. N'utilisez pas des noms à tort pour du buzz ou pour autre chose ».

«Il est obligé de le faire officiellement»

Présent dans l'émission TPMP ce mardi, Gilles Verdez s'est prononcé sur la publication de Mike Maignan, affirmant qu'il avait menti. « Mike Maignan a fait un post sur Instagram en disant : "il n’y a aucun problème entre Kylian et moi". Pourquoi il a fait ça ? C’est parce que réellement Maignan, c’est celui qui s’oppose à Mbappé. Il faut prendre évidemment à rebours tout ça, il est obligé de le faire officiellement. Mais il y a un gros problème entre les deux », a déclaré le journaliste de l'émission diffusée sur C8.