Mbappé - Cristiano Ronaldo : L’annonce qui va faire rêver le Real Madrid

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé s'est engagé avec le Real Madrid. Une signature très attendue en Espagne, mais le Bondynois peine à justifier l'enthousiasme autour de sa signature. Néanmoins, Vincent Candela reste optimiste pour la carrière madrilène de Mbappé, estimant même qu'il pourrait suivre les traces de Cristiano Ronaldo.

«J'espère que Mbappé pourra suivre le chemin de Cristiano Ronaldo»

« Il doit travailler davantage en Espagne. Il peut encore grandir et devenir un joueur plus fort… Au Real Madrid, Kylian Mbappé est un joueur parmi d'autres, alors qu'au PSG, il était une icône. J'espère que Mbappé pourra suivre le chemin de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Mais il est trop tôt pour les comparer. Il faut d'abord qu'il gagne la Ligue des champions, comme le Portugais l'a fait plusieurs fois », a confié le champion du monde 1998 au micro de RB Sports.

«A l’heure actuelle, au PSG, ils sont contents que Mbappé ne réussisse pas»

De son côté, Luis Fernandez a également été interrogé au sujet de Kylian Mbappé. « Pour l’instant, c’est difficile pour lui. On pouvait se dire qu’avec la qualité qu’il a, en quittant le PSG, il irait à Madrid avec confiance, mais pour l’instant, il ne l’a pas en lui. Il n’a pas le rendement suffisant pour être vraiment efficace. En France, il est critiqué. En ce moment, il n’est pas en réussite, il est même en échec. Il va falloir qu’il trouve la motivation pour surmonter tout cela. A l’heure actuelle, au PSG, ils sont contents que Mbappé ne réussisse pas. Quand il est parti, il n’entretenait plus une bonne relation avec le club. Je le connais, il parle très bien espagnol et je sais qu’il a un gros mental pour s’imposer en Liga », lâche l’ancien du PSG au micro du Chiringuito.