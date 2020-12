Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato : Raymond Domenech s’enflamme pour son arrivée au FC Nantes !

Publié le 26 décembre 2020 à 19h10 par B.C.

Nouvel entraîneur du FC Nantes, Raymond Domenech s’est réjoui de s’engager en faveur du club dirigé par Waldemar Kita.