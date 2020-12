Foot - Mercato - FC

Mercato - FC Nantes : Kita se fait fracasser pour Domenech

Publié le 27 décembre 2020 à 11h17 par La rédaction

Alors que Raymond Domenech a officiellement été intronisé sur le banc sur le banc du FC Nantes, le choix de Waldemar Kita est loin de faire l'unanimité comme l'explique Sébastien Piocelle.