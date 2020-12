Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup de tonnerre à prévoir dans le dossier Messi à cause de Beckham ?

Publié le 27 décembre 2020 à 10h30 par D.M.

Alors qu’il voit son contrat avec le FC Barcelone expirer à la fin de la saison, Lionel Messi suscite l’intérêt de nombreux clubs. L’Inter Miami, dirigé par David Beckham, ferait partie des équipes qui aimeraient attirer l’attaquant en 2021.

L’avenir de Lionel Messi inquiète dans les plus hautes sphères du FC Barcelone. Arrivé durant son enfance en Catalogne, l’attaquant argentin a la possibilité de quitter gratuitement la formation blaugrana en 2021 et de rejoindre une autre équipe. Proche d’un départ lors du dernier mercato estival, le joueur de 33 ans voit son contrat expirer à la fin de la saison et n’a toujours pas pris de décision définitive sur son avenir. Lionel Messi attendrait notamment le résultat des prochaines élections présidentielles au FC Barcelone, prévues le 24 janvier prochain, avant de se prononcer sur sa situation.

Messi tenté par une aventure en MLS